Откроем механизм любой сложности
Вскрытие замков входной или межкомнатной двери может потребоваться по разным причинам: поломка механизма, износ ввиду давней эксплуатации, потеря ключей. Данная проблема требует незамедлительного решения.
Наша служба вскрытия замков оказывает услуги на всей территории Москвы и Московской области. Максимальное время прибытия мастера на место вызова не превышает 20 минут.
Что делать, если требуется вскрытие дверных замков?
Если замок Вашей двери вышел из строя и заблокировал доступ в квартиру, дом или офис, ни в коем случае не пытайтесь открыть его самостоятельно. Любые неквалифицированные манипуляционные действия только усугубят ситуацию и приведут к окончательной поломке механизма, а попытки силового вскрытия приведут к серьезным повреждениям дверного полотна. Чтобы сэкономить собственное время и избежать дополнительных денежных трат на ремонт, открывание замков в Москве следует доверить специалисту.
Наша служба работает на протяжении многих лет. Все мастера, выполняющие вскрытие замков, обладают необходимыми знаниями и навыками, каждый открывает замочные системы более 5 лет. В работе используются инструменты профессионального уровня.
Наша служба экстренного вскрытия нацелена на качественный результат: мы открываем замки, воздействуя на их определенные точки. Результат – замок разблокирован за считанные минуты и без единого повреждения.
Каждый, кто заказывает у нас услуги вскрытия замков, получает разблокированный доступ в помещение без малейшего ущерба для двери и с сохранением работоспособности запирающей системы.
Стоимость услуг
Что предоставляет клиентам наша служба вскрытия замков?
- Оперативное и аккуратное вскрытие замков;
- Консультационную поддержку по всем вопросам относительно функционирования дверного замка, его обслуживания и правил эксплуатации;
- Уверенность в том, что злоумышленники не смогут воспользоваться нашими услугами с целью вскрытия замка чужой двери: перед началом работы мы требуем предоставить документы, подтверждающие факт проживания в квартире.
Вскрытие замков в Москве безопаснее с нами
Доверяя кому-либо выполнение работ по вскрытию заблокированного замка, главное знать, что перед Вами не находится злоумышленник. Именно поэтому нашей службой вскрытия:
- Тщательно подбирается штат мастеров: в момент трудоустройства каждый человек проверяется по базам правоохранительных органов на предмет отсутствия криминального прошлого;
- Каждому сотруднику предоставляется фирменное удостоверение и спецодежда с логотипом компании: клиент видит, кому доверяет вскрыть замок.
Какие преимущества мы предлагаем всем, кому нужна услуга по вскрытию замков?
- Удобный режим работы для каждого – помогаем открыть входную группу круглосуточно, без выходных и праздничных дней;
- Оказываем услуги по вскрытию замочных систем по всей Москве и Московской области;
- Наши мастера вскрывают дверные механизмы как в экстренном режиме с прибытием на место вызова в течение 20 минут, так и в заранее указанное клиентом время;
- Выполняем комплексную работу с замками – не только манипуляции по вскрытию, но и если потребуется – ремонт или замену. Все работы производятся за 1 раз – каждый специалист имеет с собой все необходимые комплектующие, чтобы полностью восстановить замок;
- Окончательную стоимость услуги называем до начала работы. Цена зависит от нескольких факторов: вид механизма и причина, по которой замок заблокировался.
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