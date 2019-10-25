Нам доверяют свою безопасность крупные банки, частные и государственные организации и тысячи жителей столицы и подмосковных городов. Мы будем рады, если и Вы станете нашим клиентом!

Предоставляем лучший сервис по выгодной цене, не жертвуя качеством. Профессиональные мастера справятся с любой задачей за минимальное время. Вам не придется переделывать работу дважды.

Круглосуточная замочная служба в Москве и области. Оказываем услуги по вскрытию, замене и ремонту механизмов в экстренном режиме с приездом за 20 минут и по предварительной заявке.

58 штатных мастеров в 20 минутах от Вас

Мастер приедет в любой район Москвы и области за 20 минут или в указанное Вами время

Заявки принимаются в круглосуточном режиме. Оператор свяжется с Вами в течение 1 минуты

Откроем механизм любой сложности

Вскрытие замков входной или межкомнатной двери может потребоваться по разным причинам: поломка механизма, износ ввиду давней эксплуатации, потеря ключей. Данная проблема требует незамедлительного решения.

Наша служба вскрытия замков оказывает услуги на всей территории Москвы и Московской области. Максимальное время прибытия мастера на место вызова не превышает 20 минут.

Что делать, если требуется вскрытие дверных замков?

Если замок Вашей двери вышел из строя и заблокировал доступ в квартиру, дом или офис, ни в коем случае не пытайтесь открыть его самостоятельно. Любые неквалифицированные манипуляционные действия только усугубят ситуацию и приведут к окончательной поломке механизма, а попытки силового вскрытия приведут к серьезным повреждениям дверного полотна. Чтобы сэкономить собственное время и избежать дополнительных денежных трат на ремонт, открывание замков в Москве следует доверить специалисту.

Наша служба работает на протяжении многих лет. Все мастера, выполняющие вскрытие замков, обладают необходимыми знаниями и навыками, каждый открывает замочные системы более 5 лет. В работе используются инструменты профессионального уровня.

Наша служба экстренного вскрытия нацелена на качественный результат: мы открываем замки, воздействуя на их определенные точки. Результат – замок разблокирован за считанные минуты и без единого повреждения.

Каждый, кто заказывает у нас услуги вскрытия замков, получает разблокированный доступ в помещение без малейшего ущерба для двери и с сохранением работоспособности запирающей системы.

цены Стоимость услуг Вскрытие дверей от 800 руб. Взлом автомобилей от 1200 руб. Вскрытие сейфов от 1600 руб. Перекодировка замка от 800 руб. Замена замка от 1000 руб. Ремонт замка и двери от 1000 руб. заказать услугу

Что предоставляет клиентам наша служба вскрытия замков?

Оперативное и аккуратное вскрытие замков;

Консультационную поддержку по всем вопросам относительно функционирования дверного замка, его обслуживания и правил эксплуатации;

Уверенность в том, что злоумышленники не смогут воспользоваться нашими услугами с целью вскрытия замка чужой двери: перед началом работы мы требуем предоставить документы, подтверждающие факт проживания в квартире.

Вскрытие замков в Москве безопаснее с нами

Доверяя кому-либо выполнение работ по вскрытию заблокированного замка, главное знать, что перед Вами не находится злоумышленник. Именно поэтому нашей службой вскрытия:

Тщательно подбирается штат мастеров: в момент трудоустройства каждый человек проверяется по базам правоохранительных органов на предмет отсутствия криминального прошлого; Каждому сотруднику предоставляется фирменное удостоверение и спецодежда с логотипом компании: клиент видит, кому доверяет вскрыть замок.

Какие преимущества мы предлагаем всем, кому нужна услуга по вскрытию замков?

Удобный режим работы для каждого – помогаем открыть входную группу круглосуточно, без выходных и праздничных дней;

Оказываем услуги по вскрытию замочных систем по всей Москве и Московской области;

Наши мастера вскрывают дверные механизмы как в экстренном режиме с прибытием на место вызова в течение 20 минут, так и в заранее указанное клиентом время;

Выполняем комплексную работу с замками – не только манипуляции по вскрытию, но и если потребуется – ремонт или замену. Все работы производятся за 1 раз – каждый специалист имеет с собой все необходимые комплектующие, чтобы полностью восстановить замок;

Окончательную стоимость услуги называем до начала работы. Цена зависит от нескольких факторов: вид механизма и причина, по которой замок заблокировался.

Требуется аварийный взлом замка в Москве? Звоните нам прямо сейчас!