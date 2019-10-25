Служба замков и дверей
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Вскрытие замков

Быстрый приезд мастера в любой район Москвы и Московской области
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приезжаем через
20 мин
привозим замки
до 180 штук
низкие цены
от 800 ₽
мастера с опытом
от 5 лет
наши услуги

Работы любой сложности

01.
двери
Полотно остается без повреждений
02.
сейфы
Сохраняется конфиденциальность
03.
авто
Исключены царапины на покрытии
04.
замки
Проводится бесплатная консультация
58 штатных мастеров в 20 минутах от Вас
Круглосуточная замочная служба в Москве и области. Оказываем услуги по вскрытию, замене и ремонту механизмов в экстренном режиме с приездом за 20 минут и по предварительной заявке.
Предоставляем лучший сервис по выгодной цене, не жертвуя качеством. Профессиональные мастера справятся с любой задачей за минимальное время. Вам не придется переделывать работу дважды.
Нам доверяют свою безопасность крупные банки, частные и государственные организации и тысячи жителей столицы и подмосковных городов. Мы будем рады, если и Вы станете нашим клиентом!
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58
Штатных Мастеров
95+
Бизнес Партнеров
6+
Лет Работы
43 000
Открытых Замков
шаги

Как мы работаем

  • шаг 1
    Отправьте нам заявку или позвоните
    Заявки принимаются в круглосуточном режиме. Оператор свяжется с Вами в течение 1 минуты
  • шаг 2
    Ожидайте мастера
    Мастер приедет в любой район Москвы и области за 20 минут или в указанное Вами время
  • шаг 3
    Получайте гарантированный результат
    Мастер выдает гарантию на привезенные замки и выполненные работы
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Откроем механизм любой сложности

Вскрытие замков входной или межкомнатной двери может потребоваться по разным причинам: поломка механизма, износ ввиду давней эксплуатации, потеря ключей. Данная проблема требует незамедлительного решения.

Наша служба вскрытия замков оказывает услуги на всей территории Москвы и Московской области. Максимальное время прибытия мастера на место вызова не превышает 20 минут.

Что делать, если требуется вскрытие дверных замков?

замочный специалист

Если замок Вашей двери вышел из строя и заблокировал доступ в квартиру, дом или офис, ни в коем случае не пытайтесь открыть его самостоятельно. Любые неквалифицированные манипуляционные действия только усугубят ситуацию и приведут к окончательной поломке механизма, а попытки силового вскрытия приведут к серьезным повреждениям дверного полотна. Чтобы сэкономить собственное время и избежать дополнительных денежных трат на ремонт, открывание замков в Москве следует доверить специалисту.

Наша служба работает на протяжении многих лет. Все мастера, выполняющие вскрытие замков, обладают необходимыми знаниями и навыками, каждый открывает замочные системы более 5 лет. В работе используются инструменты профессионального уровня.

Наша служба экстренного вскрытия нацелена на качественный результат: мы открываем замки, воздействуя на их определенные точки. Результат – замок разблокирован за считанные минуты и без единого повреждения.

Каждый, кто заказывает у нас услуги вскрытия замков, получает разблокированный доступ в помещение без малейшего ущерба для двери и с сохранением работоспособности запирающей системы.

цены

Стоимость услуг

Вскрытие дверей
от 800 руб.
Взлом автомобилей
от 1200 руб.
Вскрытие сейфов
от 1600 руб.
Перекодировка замка
от 800 руб.
Замена замка
от 1000 руб.
Ремонт замка и двери
от 1000 руб.
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Что предоставляет клиентам наша служба вскрытия замков?

Вскрытие замков в Москве безопаснее с нами

дверной мастер

Доверяя кому-либо выполнение работ по вскрытию заблокированного замка, главное знать, что перед Вами не находится злоумышленник. Именно поэтому нашей службой вскрытия:

  1. Тщательно подбирается штат мастеров: в момент трудоустройства каждый человек проверяется по базам правоохранительных органов на предмет отсутствия криминального прошлого;
  2. Каждому сотруднику предоставляется фирменное удостоверение и спецодежда с логотипом компании: клиент видит, кому доверяет вскрыть замок.

Какие преимущества мы предлагаем всем, кому нужна услуга по вскрытию замков?

Требуется аварийный взлом замка в Москве? Звоните нам прямо сейчас!

отзывы

Что говорят наши клиенты

Обращалась сюда для вскрытия дверного замка в квартире. Время было уже нерабочее – думала, приедут только утром. Но через 20 минут мастер по замкам прибыл и очень аккуратно выполнил вскрытие.

Евгения
Москва

Заказывал взлом замков, когда в этом возникла необходимость. Здесь работают настоящие профи по замкам: оперативно приехали, быстро выполнили вскрытие. Я остался всем доволен.

Петр
Московская обл.

У меня украли сумочку, в которой лежали единственные ключи от замка квартиры. Мастер из этой службы выполнит вскрытие и справился с замком, а заодно установил новый, более надежный.

Алина
Москва

Заклинил замок с ключом в личинке. Не смог выполнить вскрытие сам. Зато мастеру по замкам из данной службы не потребовалось много времени. И на вызов приехал минут за 20. Профессионал!

Максим
Москва
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